«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Кузнецов забил 15-й гол

Лидер регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» потерпел поражение от «Нэшвилла» (2:5).

В составе победителей дубль сделал швейцарский защитник Роман Йоси. По три очка по системе «гол+пас» набрали канадец Райан Джохансен (0+3) и бывший форвард «столичных» швед Филип Форсберг (1+2).

У «Вашингтона» 15-ю шайбу в сезоне забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Его партнеры форвард Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов заработали по два удаления.

«Нэшвилл» набрал 69 очков и поднялся на третье место Центрального дивизиона, опустив в зону wild card «Сент-Луис».

НХЛ

Регулярный чемпионат