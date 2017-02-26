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«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Кузнецов забил 15-й гол

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Лидер регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» потерпел поражение от «Нэшвилла» (2:5).

В составе победителей дубль сделал швейцарский защитник Роман Йоси. По три очка по системе «гол+пас» набрали канадец Райан Джохансен (0+3) и бывший форвард «столичных» швед Филип Форсберг (1+2).

У «Вашингтона» 15-ю шайбу в сезоне забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Его партнеры форвард Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов заработали по два удаления.

«Нэшвилл» набрал 69 очков и поднялся на третье место Центрального дивизиона, опустив в зону wild card «Сент-Луис».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Нэшвилл - Вашингтон - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы:

Уилсон (Уинник, Бигл), 1:12 (0:1). Йоси (Форсберг, Джохансен), 21:56 (1:1). Форсберг (Арвидсон, Эллис), 28:54 (2:1). Фишер (Саббэн, Эллис), 31:57 (3:1). Йоси (Джохансен), 52:07 (4:1). Кузнецов (Уильямс, Карлсон), 57:03 (4:2). Арвидсон (Форсберг, Джохансен), 59:08 (5:2).

Место и дата

26 февраля 01:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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