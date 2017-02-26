«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» одержали победу над «Нью-Джерси» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Проигрывая со счетом 0:2 после первого периода, «Нью-Джерси» смог догнать соперника ко второму перерыву, а в начале третьего – вышел вперед. Дубль в составе «Девилз» сделал форвард Кайл Палмиери. «Рейнджерс» удалось отыграться благодаря голу защитника Адама Кленденинга. А в овертайме победной стала шайба шведа Мики Зибанежада.

«Рейнджерс» набрали 82 очка и сравнялись с «Питтсбургом», который занимает второе место в Столичном дивизионе.

Отметим, что российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич остался в запасе.

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