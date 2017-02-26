«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси»
«Рейнджерс» одержали
победу над «Нью-Джерси» (4:3 OT) в матче регулярного
чемпионата НХЛ.
Проигрывая со счетом 0:2 после первого периода, «Нью-Джерси» смог догнать соперника ко второму перерыву, а в начале третьего – вышел вперед. Дубль в составе «Девилз» сделал форвард Кайл Палмиери. «Рейнджерс» удалось отыграться благодаря голу защитника Адама Кленденинга. А в овертайме победной стала шайба шведа Мики Зибанежада.
«Рейнджерс» набрали 82 очка и сравнялись с «Питтсбургом», который занимает второе место в Столичном дивизионе.
Отметим, что российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич остался в запасе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Рейнджерс - 3:4 О.Т. (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Крейдер (Жирарди, Зукарелло), 6:40 (0:1). Линдберг (Холден, Фаст), 17:32 (0:2). Хенрик (Паренто, Беннетт), 38:38 (1:2). Палмиери (Зэйджак, Холл), 40:27 (2:2). Палмиери (Грин, Зэйджак), 41:14 (3:2). Кленденинг (Зибанежад, Крейдер), 55:35 (3:3). Зибанежад (Скджей), 61:16 (3:4).
Место и дата
26 февраля 01:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция