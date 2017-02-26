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Перишич может быть включен в сделку по продаже Санчеса в «Интер»

Источник:  Calciomercato.comКомментарии

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Арсенале» в результате трансфера полузащитника «канониров» Алексиса Санчеса в миланский клуб.

По данным Calciomercato.com, «Интер» готов включить в сделку с «Арсеналом» 28-летнего хорвата, которого высоко оценивает главный тренер англичан Арсен Венгер. При этом на Санчеса также продолжает претендовать «Ювентус».

Напомним, 28-летний чилиец играл в Италии за «Удинезе» (2008-2011), откуда перешел в «Барселону», а потом в «Арсенал».

Срок действия контракта Санчеса истекает в 2018 году. И все идет к тому, что полузащитник не будет продлевать соглашение, а это значит, что высока вероятность перехода игрока в другой клуб в летнее трансферное окно.

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