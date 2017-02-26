«Астраханочка» одержала первую победу в основном этапе Лиги чемпионов
«Астраханочка» победила
«Тюрингер» (26:24) в матче основного этапа Лиги чемпионов.
Самым результативным игроком матча стала левая полусредняя чемпиона России Карина Сабирова, забившая 13 голов, что стало ее личным рекордом в турнире.
18-летний игрок сборной России продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров турнира. В десяти матчах она забила 76 голов.
«Астраханочка» набрала первые очки в основном этапе Лиги чемпионов, но продолжает оставаться на последнем месте в группе 1.
В следующем туре 5 марта «Астраханочка» сыграет в гостях с «Будучностью».
Астрахань
Лига чемпионов
Женщины
Основной этап
Группа 1
4-й тур
«Астраханочка»
(Россия) – «Тюрингер» (Германия) – 26:24 (17:12)
«Астраханочка»: Рябцева, Трусова; Сабирова (13), Чигиринова (3), Кожокарь (3), Постнова (3), Шапошникова (2), Левша (1), Шичкина (1), Кремнева, Рачителева, Сисенова, Сорокина, Таженова, Емельяненко, Зеленкова.
Турнирное положение:
1. «Вардар» (Македония) – 13 очков (7 игр). 2. «Ференцварош» (Венгрия) – 13 (8).
3. «Будучность» (Черногория) – 8 (7). 4. «Метц» (Франция) – 6 (8). 4.
«Тюрингер» – 4 (8). 6. «Астраханочка» – 2 (8).
Добавим, что на основном этапе учитываются очки, набранные в матчах команд на предварительном этапе.