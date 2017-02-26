«Лестер» провел переговоры с Хиддинком

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Лестера» является голландец Гус Хиддинк.

По данным The Telegraph, действующие чемпионы Англии уже провели переговоры с 70-летним специалистом. Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России не проявил заинтересованности в работе в клубе, однако полностью исключать его появления в клубе не стоит.

Отметим, что «Лестер» контактировал с Хиддинком и летом 2015 года перед назначением итальянца Клаудио Раньери.

Напомним, по ходу прошлого сезона Хиддинк в схожей ситуации возглавил «Челси», который провалил первую половину сезона под руководством португальца Жозе Моуринью.

Другим вероятным претендентом на смену Раньери считается португалец Витор Перейра, тренирующий «Мюнхен-1860».