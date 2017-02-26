«Монреаль» победил «Торонто», Мэтьюз сделал дубль

«Монреаль» выиграл у «Торонто» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время у «Канадиенс» забили форварды Макс Пачиоретти и Алекс Гальченюк. В составе «кленовых листьев» обе шайбы на счету нападающего Остона Мэтьюза. Теперь у 19-летнего американца 30 голов в 61 матче дебютного сезона в НХЛ.

Победу гостям в овертайме принес форвард Эндрю Шоу, которому ассистировал российский защитник Андрей Марков.

Отметим, что голевой передачей также отметился еще один защитник «Монреаля» – Никита Нестеров.

Второй матч за «Торонто» провел защитник Алексей Марченко, заработавший показатель полезности «+2». Его партнер по обороне Никита Зайцев, наоборот, присутствовал на льду, когда команда пропустила две шайбы.

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