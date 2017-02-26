«Монреаль» победил «Торонто», Мэтьюз сделал дубль
«Монреаль» выиграл у «Торонто»
(3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В основное время у «Канадиенс» забили форварды Макс Пачиоретти и Алекс Гальченюк. В составе «кленовых листьев» обе шайбы на счету нападающего Остона Мэтьюза. Теперь у 19-летнего американца 30 голов в 61 матче дебютного сезона в НХЛ.
Победу гостям в овертайме принес форвард Эндрю Шоу, которому ассистировал российский защитник Андрей Марков.
Отметим, что голевой передачей также отметился еще один защитник «Монреаля» – Никита Нестеров.
Второй матч за «Торонто» провел защитник Алексей Марченко, заработавший показатель полезности «+2». Его партнер по обороне Никита Зайцев, наоборот, присутствовал на льду, когда команда пропустила две шайбы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торонто - Монреаль - 2:3 О.Т. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Мэттьюз (ван Римсдайк, Гардинер), 10:54 (1:0). Пачиоретти (Шоу, Гальченюк), 27:29 (1:1). Гальченюк (Нестеров, Больё), 36:21 (1:2). Мэттьюз (Нюландер, Хаймэн), 41:19 (2:2). Шоу (Марков, Плеканец), 61:06 (2:3).
Место и дата
26 февраля 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция