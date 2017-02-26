День в истории. 115 лет со дня рождения Николая Старостина

Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина.

Николай Старостин родился 26 февраля 1902 года в Москве. Играл в футбол в команде РГО «Сокол», которая в 1922 году была переименована в «М.К.С.» (Московский кружок спорта), а через год – в «Красную Пресню». В дальнейшем команда называлась «Пищевики» и «Промкооперация».

В 1935 году председатель ЦК ВЛКСМ Александр Косарев решил создать на базе «Промкооперации» физкультурно-спортивное общество. По предложению Николая Старостина его назвали «Спартак» в честь предводителя восставших римских рабов.

В составе «Спартака» Старостин вместе с братьями Александром, Андреем и Петром участвовали в первом чемпионате СССР, который прошел в 1936 году.

В 1942 году братья Старостины были арестованы и осуждены на десять лет за антисоветскую пропаганду. Впоследствии все обвинения признали незаконными, и Старостины были освобождены.

В 1955 году Старостин стал начальником футбольного «Спартака» и руководителем спортивного общества «Спартак», которое теперь носит его имя.

В 2014 году на стадионе «Спартака» был установлен памятник Николаю Старостину.