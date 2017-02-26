«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче под открытым небом

«Питтсбург» победил «Филадельфию» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который проходил на стадионе Heinz Field в рамках «Стадионной серии».

В составе «пингвинов» голы забили Сидни Кросби, Ник Бонино, Мэтт Каллен и Чэд Руэдел. У «летчиков» отличились Якуб Ворачек и Шейн Гостисбеер.

Отметим, что Кросби забросил свою 34-ю шайбу в сезоне и продолжает возглавлять список снайперов. Российский нападающий Евгений Малкин отметился голевой передачей. Теперь на его счету 61 (25+36) очко в 53 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, что 1 января 2011 года «Питтсбург» принимал «Вашингтон» на Heinz Field в рамках «Зимней классики».

Эта арена футбольного клуба «Питтсбург Стилерс» вмещает на хоккейных матчах 68 111 зрителей.

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