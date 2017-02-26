«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче под открытым небом
«Питтсбург» победил
«Филадельфию» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который проходил на
стадионе Heinz Field в рамках «Стадионной серии».
В составе «пингвинов» голы забили Сидни Кросби, Ник Бонино, Мэтт Каллен и Чэд Руэдел. У «летчиков» отличились Якуб Ворачек и Шейн Гостисбеер.
Отметим, что Кросби забросил свою 34-ю шайбу в сезоне и продолжает возглавлять список снайперов. Российский нападающий Евгений Малкин отметился голевой передачей. Теперь на его счету 61 (25+36) очко в 53 матчах регулярного чемпионата.
Напомним, что 1 января 2011 года «Питтсбург» принимал «Вашингтон» на Heinz Field в рамках «Зимней классики».
Эта арена футбольного клуба «Питтсбург Стилерс» вмещает на хоккейных матчах 68 111 зрителей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Питтсбург - Филадельфия - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Кросби (Уилсон, Гентзел), 11:18 (1:0). Бонино (Думулин, Гентзел), 26:44 (2:0). Ворачек (Макдональд), 31:14 (2:1). Каллен (Фер, Кюнхакль), 41:50 (3:1). Гостисбеер (Жиру, Шенн), 46:48 (3:2). Руведел (Малкин), 54:06 (4:2).
Место и дата
26 февраля 04:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция