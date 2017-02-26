Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Футбол  Атлетико- : -Барселона
Хоккей  Куньлунь- : -Металлург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Сарпсборг 08
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче под открытым небом

Комментарии

«Питтсбург» победил «Филадельфию» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который проходил на стадионе Heinz Field в рамках «Стадионной серии».

В составе «пингвинов» голы забили Сидни Кросби, Ник Бонино, Мэтт Каллен и Чэд Руэдел. У «летчиков» отличились Якуб Ворачек и Шейн Гостисбеер.

Отметим, что Кросби забросил свою 34-ю шайбу в сезоне и продолжает возглавлять список снайперов. Российский нападающий Евгений Малкин отметился голевой передачей. Теперь на его счету 61 (25+36) очко в 53 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, что 1 января 2011 года «Питтсбург» принимал «Вашингтон» на Heinz Field в рамках «Зимней классики».

Эта арена футбольного клуба «Питтсбург Стилерс» вмещает на хоккейных матчах 68 111 зрителей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Питтсбург - Филадельфия - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы:

Кросби (Уилсон, Гентзел), 11:18 (1:0). Бонино (Думулин, Гентзел), 26:44 (2:0). Ворачек (Макдональд), 31:14 (2:1). Каллен (Фер, Кюнхакль), 41:50 (3:1). Гостисбеер (Жиру, Шенн), 46:48 (3:2). Руведел (Малкин), 54:06 (4:2).

Место и дата

26 февраля 04:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Барри Троц: Не удивлюсь, если в следующих пяти матчах Овечкин забьет десять головГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал игру форварда Александра Овечкина, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5) не нанес ни одного броска в створ ворот.НХЛ. «Коламбус» разгромил «Айлендерс», «Монреаль» обыграл «Торонто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Овечкин провел 900-й матч в НХЛМатч с «Нэшвиллом» (2:5) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 900-м в регулярных чемпионатах НХЛ.«Монреаль» победил «Торонто», Мэтьюз сделал дубль«Монреаль» выиграл у «Торонто» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси»«Рейнджерс» одержали победу над «Нью-Джерси» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Кузнецов забил 15-й голЛидер регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» потерпел поражение от «Нэшвилла» (2:5).«Коламбус» разгромил «Айлендерс»«Коламбус» одержал крупную победу над «Айлендерс» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» в первом матче после возвращения Куика«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Анахаймом» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Торонто» готовится к дню святого ПатрикаИспользованием ретро-формы сегодня никого не удивишь. Те, кто ни разу не играл в ретро-форме, сегодня кажутся уже не соответствующими главенствующим трендам. «Торонто Мэйпл Лифс» решило провести матч с «Чикаго Блэкхоукс», который состоится 18 марта, в специальной ретро-форме зелёного цвета.День в истории. 36 лет назад состоялась самая грубая игра в истории НХЛ (видео)День в истории. 36 лет назад состоялась самая грубая игра в истории НХЛ (видео)25 февраля 1981 года состоялся самый грубый матч в истории Национальной хоккейной лиги.Лэк, Брэуэр и Бенн – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.СКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяСКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяВратарь «Витязя» Харри Сятери неудачно сыграл первые матчи против СКА, но от этого только больше шансов, что он создаст армейцам проблемы.Иван Проворов: В раздевалке «Филадельфии» никто не опускает рукиЗащитник «Филадельфии» Иван Проворов уверен в том, что его команда сможет преодолеть полосу турнирных неудач.Гретцки раскрыл большой секрет Овечкина, а в США увидели «след Трампа» (видео)Гретцки раскрыл большой секрет Овечкина, а в США увидели «след Трампа» (видео)Вот это очень интересно! Величайший хоккеист в истории Уэйн Гретцки приехал на матч «Вашингтона», чтобы поговорить об Александре Великом.Уэйн Гретцки: Овечкин готов отдать все ради Кубка СтэнлиЛегендарный канадский центрфорвард Уэйн Гретцки отметил характер и бойцовские качества капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.Закрытие трансферного окна, Ари в «Локо», Могилевец в «Ростове» и Камбэк «Ниццы». Главные новости утраЗакрытие трансферного окна, Ари в «Локо», Могилевец в «Ростове» и Камбэк «Ниццы». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.НХЛ. «Флорида» уступила «Калгари», «Даллас» обыграл «Аризону» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НХЛ.«Каролина» обыграла «Оттаву», забросив три безответных шайбыВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду обыграла «Оттаву» со счетом 3:0.«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», у Орлова передача, Кузнецов – третья звезда встречи«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», у Орлова передача, Кузнецов – третья звезда встречиВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду обыграл «Эдмонтон» со счетом 2:1.
Главные новости
Футбол
«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком
Бокс
Компания Roc Nation зарезервировала арену в Лас-Вегасе для реванша Ковалев - Уорд
Хоккей
Барри Троц: Не удивлюсь, если в следующих пяти матчах Овечкин забьет десять голов
Хоккей
Овечкин провел 900-й матч в НХЛ
Футбол
Федун прилетел на сбор «Спартака» в Марбелью
Хоккей
Рене Фазель: В ИИХФ были уверены, что доказательств против России недостаточно
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче под открытым небом
Футбол
День в истории. 115 лет со дня рождения Николая Старостина
Футбол
«Лестер» провел переговоры с Хиддинком
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Кузнецов забил 15-й гол
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Филадельфия
Филадельфиякалендарьстатистика
Сидни Кросби
Сидни Кросбивсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости