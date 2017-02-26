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Рене Фазель: В ИИХФ были уверены, что доказательств против России недостаточно

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ИИХФ и член МОК Рене Фазель прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое признало нехватку доказательств в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.

«Мое мнение заключается в том, о чем мы думали и в ИИХФ. А мы были уверены, что доказательств против России недостаточно, и хотели видеть сборную РФ на зимних Олимпийских играх. Некоторые люди просто использовали этот доклад, чтобы не допустить Россию.

Я очень рад, что шаг за шагом мы движемся к справедливости, к тому, где мы и должны быть. Я уверен, что это положительный шаг в допуске России на Олимпийские игры в Корее», – приводит «Р-Спот» слова Фазеля.

Напомним, о недостаточности доказательств, представленных в отчете Макларена, заявил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер.

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