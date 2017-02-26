Федун прилетел на сбор «Спартака» в Марбелью
Председатель совета
директоров «Спартака» Леонид Федун прибыл в Марбелью, где красно-белые проводят
третий зимний сбор.
В субботу Федун наблюдал за тренировкой команды вместе со своим заместителем Александром Жирковым.
В занятии принял участие новичок «Спартака» Георгий Тигиев, который перешел в клуб из «Анжи» на правах аренды до конца сезона. При этом защитники Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, полузащитник Лоренсо Мельгарехо и форвард Зе Луиш занимались по индивидуальной программе из-за микротравм.
Также в общей группе отсутствовал полузащитник Джано Ананидзе, получивший небольшое повреждение бедра.
Напомним, в воскресенье «Спартак» проведет заключительный контрольный матч перед возобновлением чемпионата. Соперником красно-белых станет норвежский «Сарпсборг 08». Начало матча – 19:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
26 февраля 19:30, Футбольный Центр, Текстовая трансляция