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Федун прилетел на сбор «Спартака» в Марбелью

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прибыл в Марбелью, где красно-белые проводят третий зимний сбор.

В субботу Федун наблюдал за тренировкой команды вместе со своим заместителем Александром Жирковым.

В занятии принял участие новичок «Спартака» Георгий Тигиев, который перешел в клуб из «Анжи» на правах аренды до конца сезона. При этом защитники Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, полузащитник Лоренсо Мельгарехо и форвард Зе Луиш занимались по индивидуальной программе из-за микротравм.

Также в общей группе отсутствовал полузащитник Джано Ананидзе, получивший небольшое повреждение бедра.

Напомним, в воскресенье «Спартак» проведет заключительный контрольный матч перед возобновлением чемпионата. Соперником красно-белых станет норвежский «Сарпсборг 08». Начало матча – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Сарпсборг 08

Место и дата

26 февраля 19:30, Футбольный Центр, Текстовая трансляция

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