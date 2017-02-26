Овечкин провел 900-й матч в НХЛ
Матч с «Нэшвиллом»
(2:5) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 900-м в регулярных
чемпионатах НХЛ.
31-летний форвард провел на льду 20 минут 36 секунд и завершил игру с показателем полезности «0». На счету Овечкина два силовых приема, один заблокированный бросок соперника и два удаления, одно из которых «Нэшвилл» реализовал.
Отметим, что всего лишь в девятый раз за карьеру в НХЛ Овечкин не нанес ни одного броска по воротам соперника: дважды броски форварда были заблокированы, а еще четыре пришлись мимо створа.
Добавим, что в 900 матчах за карьеру Овечкин набрал 1020 (552+468) очков.
Следующий матч «столичные» проведут в ночь на 1 марта в гостях с «Рейнджерс».
Матч
Нэшвилл - Вашингтон - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Голы:
Уилсон (Уинник, Бигл), 1:12 (0:1). Йоси (Форсберг, Джохансен), 21:56 (1:1). Форсберг (Арвидсон, Эллис), 28:54 (2:1). Фишер (Саббэн, Эллис), 31:57 (3:1). Йоси (Джохансен), 52:07 (4:1). Кузнецов (Уильямс, Карлсон), 57:03 (4:2). Арвидсон (Форсберг, Джохансен), 59:08 (5:2).
Место и дата
26 февраля 01:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция