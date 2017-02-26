Овечкин провел 900-й матч в НХЛ

Матч с «Нэшвиллом» (2:5) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 900-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

31-летний форвард провел на льду 20 минут 36 секунд и завершил игру с показателем полезности «0». На счету Овечкина два силовых приема, один заблокированный бросок соперника и два удаления, одно из которых «Нэшвилл» реализовал.

Отметим, что всего лишь в девятый раз за карьеру в НХЛ Овечкин не нанес ни одного броска по воротам соперника: дважды броски форварда были заблокированы, а еще четыре пришлись мимо створа.

Добавим, что в 900 матчах за карьеру Овечкин набрал 1020 (552+468) очков.

Следующий матч «столичные» проведут в ночь на 1 марта в гостях с «Рейнджерс».