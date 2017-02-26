Барри Троц: Не удивлюсь, если в следующих пяти матчах Овечкин забьет десять голов
Главный тренер «Вашингтона»
Барри Троц прокомментировал игру форварда Александра Овечкина, который в матче
регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5) не нанес ни одного броска в
створ ворот.
«Он снайпер, он умеет доставлять шайбу в ворота. Мне кажется, когда их звено играет в чужой зоне, они жмутся друг к другу. У них хорошо получаются быстрые атаки.
У Овечкина небольшой спад. Игроки проходят через такое. Если посмотреть на его результаты, можно заметить, что он играет сериями. Поэтому я не удивлюсь, если в следующих пяти матчах он забьет десять голов», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.
Добавим, что в последних пяти матчах на счету Овечкина 3 (1+2) очка.
Матч
Нэшвилл - Вашингтон - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Голы:
Уилсон (Уинник, Бигл), 1:12 (0:1). Йоси (Форсберг, Джохансен), 21:56 (1:1). Форсберг (Арвидсон, Эллис), 28:54 (2:1). Фишер (Саббэн, Эллис), 31:57 (3:1). Йоси (Джохансен), 52:07 (4:1). Кузнецов (Уильямс, Карлсон), 57:03 (4:2). Арвидсон (Форсберг, Джохансен), 59:08 (5:2).
Место и дата
26 февраля 01:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция