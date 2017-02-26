Барри Троц: Не удивлюсь, если в следующих пяти матчах Овечкин забьет десять голов

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал игру форварда Александра Овечкина, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5) не нанес ни одного броска в створ ворот.

«Он снайпер, он умеет доставлять шайбу в ворота. Мне кажется, когда их звено играет в чужой зоне, они жмутся друг к другу. У них хорошо получаются быстрые атаки.

У Овечкина небольшой спад. Игроки проходят через такое. Если посмотреть на его результаты, можно заметить, что он играет сериями. Поэтому я не удивлюсь, если в следующих пяти матчах он забьет десять голов», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в последних пяти матчах на счету Овечкина 3 (1+2) очка.