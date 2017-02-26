Компания Roc Nation зарезервировала арену в Лас-Вегасе для реванша Ковалев - Уорд

Повторный поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым может состояться 17 июня.

Именно на эту дату была подана заявка в Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC). Теперь ее должен утвердить телеканал HBO.

В то же время промоутерская компания Roc Nation, представляющая интересы Уорда, уже зарезервировала арену Mandalay Bay в Лас-Вегасе для проведения этого поединка.

Однако переговорный процесс между лагерями боксеров еще не окончен. Ранее промоутер Ковалева Кэти Дува неоднократно жаловалась на то, что Roc Nation игнорирует ее письма и обращения.

Напомним, 19 ноября 2016 года Андре Уорд победил Сергея Ковалева близким (114:113 на всех трех картах) судейским решением и отобрал у него три чемпионских пояса.

