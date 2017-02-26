Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Футбол  Атлетико- : -Барселона
Хоккей  Куньлунь- : -Металлург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Сарпсборг 08
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Компания Roc Nation зарезервировала арену в Лас-Вегасе для реванша Ковалев - Уорд

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ESPNКомментарии

Повторный поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым может состояться 17 июня.

Именно на эту дату была подана заявка в Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC). Теперь ее должен утвердить телеканал HBO.

В то же время промоутерская компания Roc Nation, представляющая интересы Уорда, уже зарезервировала арену Mandalay Bay в Лас-Вегасе для проведения этого поединка.

Однако переговорный процесс между лагерями боксеров еще не окончен. Ранее промоутер Ковалева Кэти Дува неоднократно жаловалась на то, что Roc Nation игнорирует ее письма и обращения.

Напомним, 19 ноября 2016 года Андре Уорд победил Сергея Ковалева близким (114:113 на всех трех картах) судейским решением и отобрал у него три чемпионских пояса.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Молчание цыплят. Сколько Ковалеву придется терпеть Уорда?Молчание цыплят. Сколько Ковалеву придется терпеть Уорда?Американский боксер Андре Уорд за три месяца после победы над россиянином Сергеем Ковалевым не сделал ни одного шага.Представители Уорда игнорируют запросы Ковалева о бое-реваншеПромоутер боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала, что представители американского боксера Андре Уорда продолжают игнорировать запросы стороны россиянина об организации боя-реванша.«Краснодар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, а Варди оставляет «Лестер» в игре. Главные новости утра«Краснодар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, а Варди оставляет «Лестер» в игре. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.День в истории. Андре Уорду – 33!День в истории. Андре Уорду – 33!Сегодня исполняется 33 года олимпийскому чемпиону, действующему чемпиону мира в полутяжелом весе по трем версиям американцу Андре Уорду.Ковалев в июне защитит диплом Уральского федерального университетаЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев в июне будет защищать диплом в Уральском федеральном университете.Промоутер Ковалева: Команда Уорда не отвечает на запросы о реванше с СергеемКэти Дува, промоутер экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергея Ковалева, рассказала, как обстоят дела по организации реванша с американцем Андре Уордом.Нерукопожатные. Фуркад и еще 9 спортсменов, которым не протянули рукуНерукопожатные. Фуркад и еще 9 спортсменов, которым не протянули руку«Советский спорт» решил вспомнить истории, когда люди в спортивном мире отказывались жать друг другу руки.«Барселона» прошла «Атлетико», а в Австрии все готово к старту чемпионата мира по биатлону. Главные новости утра«Барселона» прошла «Атлетико», а в Австрии все готово к старту чемпионата мира по биатлону. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Кэти Дува: Пока я могу сказать очень немногое о реванше Ковалев – УордПромоутер Кэти Дува пока затрудняется назвать ориентировочную дату повторного поединка российского полутяжеловеса Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом.Кэти Дува: Бой Ковалев – Бетербиев может состояться, если Артур выиграет у БаррерыПромоутер Кэти Дува не исключила возможность организации поединка между двумя российскими полутяжеловесами - Сергеем Ковалевым и Артуром Бетербиевым.Андре Уорд: Юбэнки, научитесь ползать, прежде чем начать бегатьАндре Уорд: Юбэнки, научитесь ползать, прежде чем начать бегатьЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорд ответил на реплику Криса Юбэнка-старшего.Ковалев участвует в программе VADAГлава VADA Маргарет Гудман рассказала, что Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев активно участвует в антидопинговой программе.Андре Уорд: Мне интересен лишь один поединок – реванш с КовалевымЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд рассказал о своих планах на будущее.Сергей Ковалев: Если Уорд поставит условия, которые нам не понравятся, будем изучать другие вариантыЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказал о своих планах на будущее.Сергей Ковалев: Я хотел бы уже начать подготовку к следующему боюЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев намерен выйти на ринг в ближайшее время.Алексей Тищенко: Боксировать в кроссовках? Свой первый турнир я выиграл в кедахАлексей Тищенко: Боксировать в кроссовках? Свой первый турнир я выиграл в кедахДвукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко рассказал о своей жизни после завершения карьеры.Ковалев и Трояновский не поддержали совместную антидопинговую программу WBC и WADAВсемирный боксерский совет (WBC) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводят совместную антидопинговую акцию. На данный момент поддержали ее не все.Артур Бетербиев: Мой поединок с Баррерой состоится, он показал себя настоящим бойцомРоссийский полутяжеловес Артур Бетербиев подтвердил, что его следующим соперником будет кубинец Салливан Баррера.Баррера дал согласие на бой с Бетербиевым, чтобы снова сразиться с Уордом34-летний кубинский полутяжеловес Салливан Баррера согласился провести поединок с россиянином Артуром Бетербиевым.Карл Фроч: В бою Ковалев – Уорд я насчитал ничью. Сергей – более крупная версия меня самогоЭкс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился своими впечатлениями от боя Сергея Ковалева с Андре Уордом.
Главные новости
Футбол
«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком
Бокс
Компания Roc Nation зарезервировала арену в Лас-Вегасе для реванша Ковалев - Уорд
Хоккей
Барри Троц: Не удивлюсь, если в следующих пяти матчах Овечкин забьет десять голов
Хоккей
Овечкин провел 900-й матч в НХЛ
Футбол
Федун прилетел на сбор «Спартака» в Марбелью
Хоккей
Рене Фазель: В ИИХФ были уверены, что доказательств против России недостаточно
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче под открытым небом
Футбол
День в истории. 115 лет со дня рождения Николая Старостина
Футбол
«Лестер» провел переговоры с Хиддинком
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Кузнецов забил 15-й гол
все новости
Андре Уорд
Андре Уордвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости