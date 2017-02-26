Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Футбол  Атлетико- : -Барселона
Хоккей  Куньлунь- : -Металлург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Сарпсборг 08
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. В НХЛ «Питтсбург» и «Филадельфия» сыграли на открытом воздухе. Комфортнее на улице было «пингвинам».

2. «Лестер» приглашает Хиддинка прийти на место Раньери, но голландец пока отказывается.

3. Овечкин провел свой 900-й матч в НХЛ, не забил и даже не бросил по воротам, а «Вашингтон» проиграл.

4. Федун приехал оценить готовность «Спартака» к возобновлению чемпионата

5. «Ювентус» без Буффона, Бардзальи и Кьеллини все равно был сильнее «Эмполи».

6. Бородюк может возглавить сборную Белоруссии

7. Разгром «Гамбурга» запомнится и голкиперу Мануэлю Нойеру.

8. Варди признается, что он не имеет отношения к отставке Раньери, а Муса тепло прощается с тренером.

9. В ИИХФ не сомневались, что доказательств в докладе Макларена было недостаточно.

10. Эрик Кантона прочит «Манчестер Юнайтед» много титулов, и первый – уже сегодня.

ВИДЕО ДНЯ: Пять лучших голов третьих матчей 1/8 финала плей-офф на «Западе»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» - «Сарпсборг». Текстовая трансляция начнется в 19:30Контрольный матч московского «Спартака» на сайте «Советского спорта».Финал Кубка английской лиги. «Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон». Начало трансляции - в 19:30Финал Кубка английской лиги на сайте «Советского спорта».Барри Троц: Не удивлюсь, если в следующих пяти матчах Овечкин забьет десять головГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал игру форварда Александра Овечкина, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5) не нанес ни одного броска в створ ворот.От Слуцкого до Хиддинка. Пять тренеров для «Лестера»От Слуцкого до Хиддинка. Пять тренеров для «Лестера»«Советский спорт» пытается угадать, кто заменит Клаудио Раньери на посту главного тренера «Лестера».НХЛ. «Коламбус» разгромил «Айлендерс», «Монреаль» обыграл «Торонто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Овечкин провел 900-й матч в НХЛМатч с «Нэшвиллом» (2:5) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 900-м в регулярных чемпионатах НХЛ.Федун прилетел на сбор «Спартака» в МарбельюПредседатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прибыл в Марбелью, где красно-белые проводят третий зимний сбор.Рене Фазель: В ИИХФ были уверены, что доказательств против России недостаточноПрезидент ИИХФ и член МОК Рене Фазель прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое признало нехватку доказательств в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче под открытым небом«Питтсбург» победил «Филадельфию» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который проходил на стадионе Heinz Field в рамках «Стадионной серии».День в истории. 115 лет со дня рождения Николая СтаростинаСегодня исполняется 115 лет со дня рождения основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина.«Монреаль» победил «Торонто», Мэтьюз сделал дубль«Монреаль» выиграл у «Торонто» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Лестер» провел переговоры с ХиддинкомОдним из кандидатов на пост главного тренера «Лестера» является голландец Гус Хиддинк.Йован Танасиевич: «Динамо» само вырыло себе ямуЙован Танасиевич: «Динамо» само вырыло себе ямуБывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич высказался о вылете бело-голубых и рассказал о трансфере Матье Вальбуэна.Перишич может быть включен в сделку по продаже Санчеса в «Интер»Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Арсенале» в результате трансфера полузащитника «канониров» Алексиса Санчеса в миланский клуб.«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси»«Рейнджерс» одержали победу над «Нью-Джерси» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Кузнецов забил 15-й голЛидер регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» потерпел поражение от «Нэшвилла» (2:5).«Коламбус» разгромил «Айлендерс»«Коламбус» одержал крупную победу над «Айлендерс» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» в первом матче после возвращения Куика«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Анахаймом» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Массимилиано Аллегри: Мы понимаем, что наша судьба в наших рукахГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру команды в матче 26-го тура серии A с «Эмполи» (2:0) на «Ювентус Стэдиум».Нойер провел сотый матч «на ноль» за «Баварию» в бундеслигеМатч 22-го тура бундеслиги с «Гамбургом» (8:0) стал для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера сотым «сухим» в чемпионатах Германии в составе клуба.
Главные новости
Футбол
«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком
Бокс
Компания Roc Nation зарезервировала арену в Лас-Вегасе для реванша Ковалев - Уорд
Хоккей
Барри Троц: Не удивлюсь, если в следующих пяти матчах Овечкин забьет десять голов
Хоккей
Овечкин провел 900-й матч в НХЛ
Футбол
Федун прилетел на сбор «Спартака» в Марбелью
Хоккей
Рене Фазель: В ИИХФ были уверены, что доказательств против России недостаточно
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче под открытым небом
Футбол
День в истории. 115 лет со дня рождения Николая Старостина
Футбол
«Лестер» провел переговоры с Хиддинком
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Кузнецов забил 15-й гол
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Эмполи
Эмполикалендарьстатистика
Белоруссия
Белоруссиякалендарьстатистика
Филадельфия
Филадельфиякалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Рене Фазель
Рене Фазельвсе новости
Гус Хиддинк
Гус Хиддинквсе новости
Эрик Кантона
Эрик Кантонавсе новости
Клаудио Раньери
Клаудио Раньеривсе новости
Александр Бородюк
Александр Бородюквсе новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Ахмед Муса
Ахмед Мусавсе новости
Леонид Федун
Леонид Федунвсе новости
Джейми Варди
Джейми Вардивсе новости
Мануэль Нойер
Мануэль Нойервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок английской лиги
Кубок английской лиги
ИИХФ
ИИХФ