«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. В НХЛ «Питтсбург» и «Филадельфия» сыграли на открытом воздухе. Комфортнее на улице было «пингвинам».

2. «Лестер» приглашает Хиддинка прийти на место Раньери, но голландец пока отказывается.

3. Овечкин провел свой 900-й матч в НХЛ, не забил и даже не бросил по воротам, а «Вашингтон» проиграл.

4. Федун приехал оценить готовность «Спартака» к возобновлению чемпионата

5. «Ювентус» без Буффона, Бардзальи и Кьеллини все равно был сильнее «Эмполи».

6. Бородюк может возглавить сборную Белоруссии

7. Разгром «Гамбурга» запомнится и голкиперу Мануэлю Нойеру.

8. Варди признается, что он не имеет отношения к отставке Раньери, а Муса тепло прощается с тренером.

9. В ИИХФ не сомневались, что доказательств в докладе Макларена было недостаточно.

10. Эрик Кантона прочит «Манчестер Юнайтед» много титулов, и первый – уже сегодня.

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