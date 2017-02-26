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Уайлдер нокаутировал Вашингтона и защитил пояс WBC в тяжелом весе (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер в Бирмингеме одержал досрочную победу над соотечественником Джеральдом Вашингтоном.

Действующий чемпион мира по версии WBC Уайлдер, считавшийся явным фаворитом противостояния, начал бой весьма неубедительно.

Соперники действовали в невысоком темпе, а во втором раунде Деонтей пропустил несколько акцентированных ударов от бывшего футболиста.

Четвертый раунд стал первым, точно оставшимся за чемпионом. Наконец, в пятой трехминутке он провел двухударную комбинацию, и Вашингтон оказался на настиле ринга. Уайлдер начал добивать соперника и рефери поспешил остановить встречу.

Для Деонтея это была уже пятая добровольная защита титула кряду.


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