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Уэйн Гретцки: Мне очень нравится в Овечкине то, что он хочет стать чемпионом

Источник:  NHLКомментарии

Лучший бомбардир НХЛ всех времен Уэйн Гретцки высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Мне очень нравится в Алексе то, что он хочет стать чемпионом. Есть немало ребят, которые говорят, что они очень хотят этого, но в глубине души не очень стремятся к победе. А он один из тех, кто готов отдать все, чтобы его имя появилось на Кубке. Такие игроки, такие лидеры очень нужны любой команде», – приводит слова Грецтки официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» лидирует в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 89 очков в 61 матче.

Добавим, что с 1998 года «Вашингтон» ни разу не проходил дальше второго раунда плей-офф.

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