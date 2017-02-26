Уэйн Гретцки: Мне очень нравится в Овечкине то, что он хочет стать чемпионом

Лучший бомбардир НХЛ всех времен Уэйн Гретцки высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Мне очень нравится в Алексе то, что он хочет стать чемпионом. Есть немало ребят, которые говорят, что они очень хотят этого, но в глубине души не очень стремятся к победе. А он один из тех, кто готов отдать все, чтобы его имя появилось на Кубке. Такие игроки, такие лидеры очень нужны любой команде», – приводит слова Грецтки официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» лидирует в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 89 очков в 61 матче.

Добавим, что с 1998 года «Вашингтон» ни разу не проходил дальше второго раунда плей-офф.