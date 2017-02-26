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Жозе Моуринью: Чемпионство «Лестера» Раньери значит больше, чем все мои трофеи с «Челси»

Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал отставку Клаудио Раньери с поста наставника «Лестера».

- Для меня увольнение из «Челси» открыло новый этап в карьере, и с Клаудио будет точно так же. Так иногда случается с тренерами, и не стоит делать из этого драму. Но мне помогло осознание того, что болельщики «Челси» остались благодарны за все, что я сделал для этого клуба, и уверен, что это поможет и Раньери. Фанаты «Челси» не забудут то, что я сделал, а Клаудио, по-моему, сделал для «Лестера» гораздо больше.

Его победа в премьер-лиге-2015/16 значит больше всех моих титулов с «Челси», и спустя 50 лет фанаты «Лестера» будут ее вспоминать, - заявил Моуринью.

Напомним, Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и в сезоне 2015/2016 сенсационно привел клуб к первому в его истории чемпионскому титулу в АПЛ.

Вместе с Раньери «Лестер» покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.

К матчу 26-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» команду будет готовить еще один бывший ассистент Раньери – Крэйг Шекспир.

Напомним, «Лестер» занимает 17-е место в чемпионате, опережая на одно очко стоящий на вылет «Халл Сити».

Матч

Лестер Сити - Ливерпуль

Место и дата

27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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