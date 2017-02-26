Ян Муршак: Третий матч с «Йокеритом» был самым трудным из всех

Форвард ЦСКА Ян Муршак подвел итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Йокеритом» (4:3 OT) в Хельсинки.

– Я думаю, что сегодня была самая трудная из трех игр, – приводит слова Муршака официальный сайт клуба. – «Йокерит» – очень сильный соперник, против них очень сложно играть. Они редко теряют шайбу или отбрасываются, в любой ситуации пытаются как-то развить свою атаку. Если с ними не выкладываться на все сто процентов, не действовать всей пятеркой сообща, то возникают проблемы, как сегодня. У нас были сложности с выходом из-под их прессинга, так что нужно прибавить в этом компоненте к четвертой игре.

– С каким настроем ЦСКА выйдет на четвертый матч?

– Мы хотим закончить серию в понедельник. И если мы покажем все, на что способны, так и произойдет. Но недооценки соперника нет, у «Йокерита» тоже очень хорошая команда. Они сегодня забросили две шайбы в большинстве. Повторюсь: нам нужно сосредоточиться на собственной игре, выложиться по полной, и все будет хорошо.

Напомним, ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 27 февраля также в Хельсинки.