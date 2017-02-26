Ян Муршак: Третий матч с «Йокеритом» был самым трудным из всех
Форвард ЦСКА Ян
Муршак подвел итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Западной
конференции с «Йокеритом» (4:3 OT) в Хельсинки.
– Я думаю, что сегодня была самая трудная из трех игр, – приводит слова Муршака официальный сайт клуба. – «Йокерит» – очень сильный соперник, против них очень сложно играть. Они редко теряют шайбу или отбрасываются, в любой ситуации пытаются как-то развить свою атаку. Если с ними не выкладываться на все сто процентов, не действовать всей пятеркой сообща, то возникают проблемы, как сегодня. У нас были сложности с выходом из-под их прессинга, так что нужно прибавить в этом компоненте к четвертой игре.
– С каким настроем
ЦСКА выйдет на четвертый матч?
– Мы хотим закончить серию в понедельник. И если мы покажем все, на что способны, так и произойдет. Но недооценки соперника нет, у «Йокерита» тоже очень хорошая команда. Они сегодня забросили две шайбы в большинстве. Повторюсь: нам нужно сосредоточиться на собственной игре, выложиться по полной, и все будет хорошо.
Напомним, ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 27 февраля также в Хельсинки.
Матч
Йокерит - ЦСКА - 3:4 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы:
да Коста (Мамин, Сергеев), 15:43 (0:1). Мамин (Киселевич, да Коста), 22:07 (0:2). О'Нил (Яакола, Регин), 31:31 (1:2 - бол.). Хухтала (Йенсен, Виртанен), 43:00 (2:2). Попов (Киселевич, Ничушкин), 44:02 (2:3 - бол.). Лаюнен (Яакола, О'Нил), 54:30 (3:3 - бол.). Муршак (Петров, Панин), 63:53 (3:4).
Место и дата
25 февраля 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция