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Менеджер Гассиева: Мы не видим заинтересованности в реванше со стороны команды Лебедева

Источник:  Р-СпортКомментарии

Менеджер чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурата Гассиева Леон Маргулес рассказал о ближайших планах спортсмена. 

- Следующим соперником Гассиева может стать Кшиштоф Гловацки. Также есть другие варианты соперников, которые мы рассматриваем. Мы могли бы организовать реванш с Лебедевым, но мы не видим какого-то интереса с их стороны, - заявил Маргулес.

Напомним, 4 декабря 2016 года в Москве Мурат Гассиев победил Дениса Лебедева разделенным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс IBF. При этом титул по версии WBA остался у Лебедева, так как он не был выставлен на поединок.

После боя как сам Денис, так и глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский говорили о своей заинтересованности в проведении повторного поединка с Гассиевым.

Поляк Кшиштоф Гловацки ранее был чемпионом мира WBO. Он уступил этот титул украинцу Александру Усику минувшей осенью.

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