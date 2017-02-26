Иван Алыпов: Не верю, что кто-то из отстраненных российских лыжников вернется в пелотон

Бронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине Иван Алыпов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в Лахти.

- Здорово, что Сергей Устюгов борется за медали в отсутствие других наших лидеров. Как ни прискорбно, я не верю, что кто-то из них вернется. Хотя я очень надеюсь на обратное и считаю происходящее очень большой несправедливостью.

Я не думаю, что их просто допустят. А потом у них просто пропадет желание выступать. Ведь смотреть, как кто-то другой выигрывает медали, а ты мог бы быть здесь, а тебя незаслуженно отстранили, это очень тяжело. Мотивация очень сильно падает, - заявил Алыпов.

Напомним, 23 декабря на основании доклада Ричарда Макларена от соревнований были отстранены Алексей Петухов, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

21 февраля CAS отклонил запрос спортсменов на участие в мировом первенстве-2017.

