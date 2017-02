Мэнни Пакьяо сразится с Амиром Ханом 23 апреля

Знаменитый филиппинский боец Мэнни Пакьяо 23 апреля проведет поединок с серебряным медалистом Олимпиады-2004 в Афинах британцем Амиром Ханом.

Об этом сообщил сам боксер в твиттере.

Negotiations between team Pacquiao and team Khan have come to terms for the April 23 bout as this is what the fans wanted. #PacquiaoKhan