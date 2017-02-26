Мэнни Пакьяо сразится с Амиром Ханом 23 апреля

Знаменитый филиппинский боец Мэнни Пакьяо 23 апреля проведет поединок с серебряным медалистом Олимпиады-2004 в Афинах британцем Амиром Ханом.

Об этом сообщил сам боксер в твиттере.

Negotiations between team Pacquiao and team Khan have come to terms for the April 23 bout as this is what the fans wanted. #PacquiaoKhan — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 26 февраля 2017 г.

Напомним, 6 ноября прошлого года Пакьяо победил по очкам Джесси Варгаса и отобрал у него чемпионский пояс WBO в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что 22 апреля Мэнни проведет поединок с австралийцем Джеффом Хорном, но, по-видимому, этот бой не состоится.

О переговорах с Амиром Ханом также заявил и промоутер филиппинца Боб Арум.

Экс-чемпион мира в суперлегком весе Амир Хан в последний раз выходил на ринг 7 мая 2016 года. Тогда его нокаутировал в шестом раунде мексиканец Сауль Альварес.

