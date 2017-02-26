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Рене Адлер: «Гамбург» не должен проигрывать со счетом 0:8

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Бывший вратарь сборной Германии Рене Адлер прокомментировал разгромное поражение «Гамбурга» в гостевом матче с «Баварией» (0:8).

- Мы с самой первой минуты не попали в игру. Было ощущение, что в первом тайме мы не выиграли ни одного единоборства.

«Бавария» переиграла нас по всем статьям. То, как мы проиграли, не просто неприятно, такое просто не должно с нами происходить, – сокрушается Адлер.

Отметим, что Рене Адлер, ранее защищавший цвета леверкузенского «Байера», еще ни разу не одерживал победу над «Баварией».

Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице немецкой бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на пять очков.

Матч

Бавария - Гамбург - 8:0 (3:0)

Голы

Видаль 17 (1:0). Левандовски 24 (2:0 - пен.). Левандовски 42 (3:0). Левандовски 54 (4:0). Алаба 56 (5:0). Коман 65 (6:0). Коман 69 (7:0). Роббен 87 (8:0).

Состав

Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 67), Мартинес, Алаба, Хуммельс, Алькантара (Коман, 60), Роббен, Видаль, Левандовски (Саншеш, 57), Коста, Мюллер

Гамбург: Адлер, Сакаи, Маврай, Дуглас, Джуру, Мюллер (Хант, 62), Костич (Вальдшмидт, 72), Холтби, Юнг, Уолес, Грегорич (Экдаль, 60)

Предупреждения:

нет - Дуглас, 37

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

25 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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