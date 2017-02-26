Рене Адлер: «Гамбург» не должен проигрывать со счетом 0:8
Бывший вратарь сборной Германии Рене Адлер прокомментировал разгромное поражение «Гамбурга» в гостевом матче с «Баварией» (0:8).
- Мы с самой первой минуты не попали в игру. Было ощущение, что в первом тайме мы не выиграли ни одного единоборства.
«Бавария» переиграла нас по всем статьям. То, как мы проиграли, не просто неприятно, такое просто не должно с нами происходить, – сокрушается Адлер.
Отметим, что Рене Адлер, ранее защищавший цвета леверкузенского «Байера», еще ни разу не одерживал победу над «Баварией».
Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице немецкой бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на пять очков.
Матч
Голы
Видаль 17 (1:0). Левандовски 24 (2:0 - пен.). Левандовски 42 (3:0). Левандовски 54 (4:0). Алаба 56 (5:0). Коман 65 (6:0). Коман 69 (7:0). Роббен 87 (8:0).
Состав
Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 67), Мартинес, Алаба, Хуммельс, Алькантара (Коман, 60), Роббен, Видаль, Левандовски (Саншеш, 57), Коста, Мюллер
Гамбург: Адлер, Сакаи, Маврай, Дуглас, Джуру, Мюллер (Хант, 62), Костич (Вальдшмидт, 72), Холтби, Юнг, Уолес, Грегорич (Экдаль, 60)
Предупреждения:
нет - Дуглас, 37
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
25 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция