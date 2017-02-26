Рене Адлер: «Гамбург» не должен проигрывать со счетом 0:8

Бывший вратарь сборной Германии Рене Адлер прокомментировал разгромное поражение «Гамбурга» в гостевом матче с «Баварией» (0:8).

- Мы с самой первой минуты не попали в игру. Было ощущение, что в первом тайме мы не выиграли ни одного единоборства.

«Бавария» переиграла нас по всем статьям. То, как мы проиграли, не просто неприятно, такое просто не должно с нами происходить, – сокрушается Адлер.

Отметим, что Рене Адлер, ранее защищавший цвета леверкузенского «Байера», еще ни разу не одерживал победу над «Баварией».

Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице немецкой бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на пять очков.