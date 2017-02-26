Квик, Мэттьюз и Корписало - три звезды игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Третьей звездой дня стал финский голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало, оформивший «шатаут» в матче с «Айлендерс» (7:0) при 24 отраженных бросках.
Второй звездой назван форвард «Торонто» Остон Мэттьюз, претендующий на лавры лучшего новичка текущего сезона. Его дубль в ворота «Монреаля» (2:3 ОТ) позволил ему достичь отметки в 30 голов за сезон.
Первой звездой признан вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Квик,
оправившийся после тяжелой травмы. Он одержал победу в матче
против «Анахайма» (4:1), отразив 32 броска по своим воротам из 33.
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