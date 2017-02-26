Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом матча с «Саутгемптоном»
Букмекерские конторы выставили котировки на финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».
Победа манкунианцев в основное время оценивается коэффициентом 1,69, тогда как виктория их соперника идет за щедрые 5,27.
За ничью букмекеры предлагают 3,58.
Игра на лондонском стадионе «Уэмбли» начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Место и дата
26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция
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