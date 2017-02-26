Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом матча с «Саутгемптоном»

Букмекерские конторы выставили котировки на финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

Победа манкунианцев в основное время оценивается коэффициентом 1,69, тогда как виктория их соперника идет за щедрые 5,27.

За ничью букмекеры предлагают 3,58.

Игра на лондонском стадионе «Уэмбли» начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.