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Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом матча с «Саутгемптоном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

Победа манкунианцев в основное время оценивается коэффициентом 1,69, тогда как виктория их соперника идет за щедрые 5,27.

За ничью букмекеры предлагают 3,58.

Игра на лондонском стадионе «Уэмбли» начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

Место и дата

26 февраля 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция

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