Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал3 : 2Авангард
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Футбол  Атлетико- : -Барселона
Хоккей  Куньлунь- : -Металлург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Сарпсборг 08
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пол Скоулз: Надеюсь, когда-нибудь Гвардиола возглавит сборную Англии и привьет нам свой стиль

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз надеется, что Хосеп Гвардиола сможет вернуть сборной Англии по футболу былую силу.

 - Надеюсь, однажды Гвардиола возглавит сборную Англии и сможет привить нам свой стиль. Он еще может добиться успеха в Англии. Может улучшить игру команды в обороне, потому что на каждом стадионе вы оказываетесь под давлением. Но все в Англии любят тот футбол, который демонстрируют его команды, - заявил Скоулз.

Напомним, летом 2016 года Хосеп Гвардиола покинул «Баварию» и возглавил «Манчестер Сити».

В данный момент «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Матч

Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун

Место и дата

28 февраля 23:00, Этихад, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дани Алвес может летом перейти в «Манчестер Сити»Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес может начать новый сезон в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.«А кто способен сыграть с ними на ноль?». Гвардиола шокирован игрой «Монако»«А кто способен сыграть с ними на ноль?». Гвардиола шокирован игрой «Монако»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.Хосеп Гвардиола: Если не забьем на выезде, то вылетим из ЛЧХосеп Гвардиола: Если не забьем на выезде, то вылетим из ЛЧГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги встречи с «Монако» (5:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может перебраться в чемпионат Англии.Пол Скоулз: «Манчестер Юнайтед» обязан продлить контракт с КэррикомБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил роль в английском клубе 35-летнего хавбека Майкла Кэррика, с которым, по сообщениям СМИ, «красные дьяволы» планируют продлить трудовое соглашение.Константин Генич: Гвардиола посетил матч «Монако», он знает, как вскрыть оборону французовКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Порту».Чем мальчишка из Блэкберна так рассмешил Моуринью? Тест «Советского спорта»Чем мальчишка из Блэкберна так рассмешил Моуринью? Тест «Советского спорта»Почему смеялся Жозе, кто обращался к 120-килограммовому вратарю «Саттона» перед игрой с «Арсеналом» и на кого пеняет Гвардиола?Дмитрий Селюк: Меня Гвардиола знает, про меня говорят BBC, Daily Mail и вся испанская прессаАгент Дмитрий Селюк высказался о своей репутации.Хосеп Гвардиола: Нас растопчут, если не выиграем у «Монако», а в случае победы будут расхваливать на все ладыХосеп Гвардиола: Нас растопчут, если не выиграем у «Монако», а в случае победы будут расхваливать на все ладыГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданими от первого матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Хосеп Гвардиола: Бьельса – лучший тренер на планете, он помог многим игрокамГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил наставника «Лилля» Марсело Бьельсу, который встанет у руля французского клуба грядущим летом.Наставник сборной Бразилии: Несправедливо говорить, что отличная игра Жезуса – заслуга ГваридолыГлавный тренер сборной Бразилии Тите, оценивая игру нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, выразил мнение, что в успехах 19-летнего нападающего особую роль сыграли специалисты «Палмейраса».Хосеп Гвардиола: Я впечатлен игрой «Монако»Главный тренер «Манчестер Сити» Хоспе Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Монако». Напомним, командам предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.Хосеп Гвардиола: «Барселона» остается лучшей командой мираХосеп Гвардиола: «Барселона» остается лучшей командой мираГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он считает «Барселону» лучшей командой мира.Хосеп Гвардиола: Компани не сыграет против «Монако»Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола.Хосеп Гвардиола: На стадионе в Хаддерсфилде был матч по регби, после чего поле стало медленнымГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» (0:0) на стадионе «Джон Смитс» в Хаддерсфилде.Хосеп Гвардиола: Агуэро? Трудно не только ему, но и всем, кто не выходит в основеГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с Серхио Агуэро. Аргентинский форвард в последних трех матчах оставался в запасе, уступив место в стартовом составе Габриэлу Жезусу.Митрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утраМитрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра субботы.Хосеп Гвардиола: Я никогда не вернусь на пост главного тренера «Барселоны»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил возможность своего возвращения на аналогичный пост в «Барселону».Хосеп Гвардиола: Габриэл Жезус пропустит два или три месяцаГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья нападающего Габриэла Жезуса.Месси попросил Гвардиолу вернуться в «Барселону»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заинтересован в том, чтобы бывший главный тренер команды Хосеп Гвардиола вернулся в каталонский клуб. Об этом сообщает британская The Sun.
Главные новости
Футбол
«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком
Легкая атлетика
Информатор WADA Юлия Степанова не отобралась на зимний чемпионат Европы
Футбол
Олег Романцев: Смотреть на «Спартак» Карреры не всегда интересно
Футбол
Пол Скоулз: Надеюсь, когда-нибудь Гвардиола возглавит сборную Англии и привьет нам свой стиль
Хоккей
Квик, Мэттьюз и Корписало - три звезды игрового дня в НХЛ
Футбол
Рене Адлер: «Гамбург» не должен проигрывать со счетом 0:8
Бокс
Мэнни Пакьяо сразится с Амиром Ханом 23 апреля
Лыжный спорт
Иван Алыпов: Не верю, что кто-то из отстраненных российских лыжников вернется в пелотон
Бокс
Менеджер Гассиева: Мы не видим заинтересованности в реванше со стороны команды Лебедева
Футбол
Жозе Моуринью: Чемпионство «Лестера» Раньери значит больше, чем все мои трофеи с «Челси»
все новости
Англия
Англиякалендарьстатистика
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Пол Скоулз
Пол Скоулзвсе новости