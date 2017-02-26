Пол Скоулз: Надеюсь, когда-нибудь Гвардиола возглавит сборную Англии и привьет нам свой стиль
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз надеется, что Хосеп Гвардиола сможет вернуть сборной Англии по футболу былую силу.
- Надеюсь, однажды Гвардиола возглавит сборную Англии и сможет привить нам свой стиль. Он еще может добиться успеха в Англии. Может улучшить игру команды в обороне, потому что на каждом стадионе вы оказываетесь под давлением. Но все в Англии любят тот футбол, который демонстрируют его команды, - заявил Скоулз.
Напомним, летом 2016 года Хосеп Гвардиола покинул «Баварию» и возглавил «Манчестер Сити».
В данный момент «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.
Матч
Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
Место и дата
28 февраля 23:00, Этихад, Онлайн-трансляция
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