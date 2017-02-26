Калинская обыграла Якупович в финале квалификации турнира в Куала-Лумпуре
Российская теннисистка Анна Калинская в финале квалификации турнира в Куала-Лумпуре взяла верх над Далилой Якупович.
Счет встречи, которая продолжалась 1 час 19 минут, - 6:1, 6:4.
Калинская реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и проиграла два гейма на своей подаче.
Таким
образом, россиянка вышла в основную сетку соревнований, ее следующая соперница определится
позднее.
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