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Калинская обыграла Якупович в финале квалификации турнира в Куала-Лумпуре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская в финале квалификации турнира в Куала-Лумпуре взяла верх над Далилой Якупович.

Счет встречи, которая продолжалась 1 час 19 минут, - 6:1, 6:4.

Калинская реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и проиграла два гейма на своей подаче.

Таким образом, россиянка вышла в основную сетку соревнований, ее следующая соперница определится позднее.

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