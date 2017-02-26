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Олег Романцев: Смотреть на «Спартак» Карреры не всегда интересно

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился своим мнением о нынешней игре красно-белых.

- Я в любом случае болею за «Спартак». Независимо от тренера. Но смотреть на «Спартак» Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо.

Мой «Спартак» мог забить четыре, а еще 10 не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — это его величество результат.

Кто сейчас вспомнит, за счёт чего «Лестер» стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда, - заявил Романцев.

Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров, опережая «Зенит» на пять очков.

Олег Романцев 9 раз приводил столичную команду к золотым медалям национального первенства.

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