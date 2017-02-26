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«Адмирал» сократил счет в серии с «Авангардом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Адмирал» дома взял верх над «Авангардом» (4:3) в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.

У хозяев льда отличились Сергей Барбашев, Максим Казаков (дважды) и Вадим Краснослободцев, у гостей - Владимир Соботка, Валентин Пьянов и Петр Хохряков.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу омичей.

Следующая игра пройдет во Владивостоке во вторник.

Матч

Адмирал - Авангард - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы:

Барбашев (Ткачёв), 9:53 (1:0). Казаков (Алексеев), 31:23 (2:0). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 31:51 (2:1). Краснослободцев (Жафяров, Земчёнок), 35:03 (3:1). Пьянов (Соботка), 39:36 (3:2). Хохряков (Лемтюгов, Густафсон), 40:15 (3:3). Казаков (Курашов), 54:13 (4:3).

Место и дата

26 февраля 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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