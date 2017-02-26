Вратарь «Лос-Анджелеса» Куик - первая звезда дня в НХЛ

Голкипер «Лос- Анджелеса» Джонатан Куик признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Во встрече «Анахаймом», в котором «Лос-Анджелес» одержал победу (4:1), вернувшийся после полученной в октябре прошлого года травмы Куик отразил 32 из 33 бросков.

Второй звездой дня стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз. Он оформил дубль в матче с «Монреалем» (2:3 О.Т.).

Третьей звездой признан вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало, не пропустивший ни одной шайбы во встрече с «Айлендерс» (7:0).