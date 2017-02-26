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Информатор WADA Юлия Степанова не отобралась на зимний чемпионат Европы

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бегунья на средние дистанции Юлия Степанова не прошла квалификацию для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который стартует 3 марта в Белграде.

Претендентки на участие в зимнем первенстве континента должны были с 1 января 2016 года по 26 февраля 2017 года выполнить определенные нормативы.

В беге на 800 метров квалификационный барьер равен 2 минутам 4 секундам, а на дистанции вдвое короче - 54 секундам. Лучшие результаты Степановой на этих дистанциях (800 м - 2.05,14; 400 м - 57,18) оказались недостаточными.

Напомним, Степанова дебютировала на международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена в июле 2016 года на летнем чемпионате Европы, который проходил в Амстердаме.

Ранее Юлия Степанова и ее муж Виталий выступили в роли консультантов-информаторов немецкого телеканала ARD, выпустившего цикл документальный фильмов о допинге в российской легкой атлетики. После этого было проведено специальное расследование, которое привело к отстранению наших спортсменов от международных соревнований. Впоследствии Степанова сотрудничала и со Всемирным антидопинговым агентством, которое создало независимую комиссию под руководством Ричарда Макларена.





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