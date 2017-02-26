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Роббен догнал Клаудио Писарро в списке лучших бомбардиров «Баварии»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчерашний гол Арьена Роббена в ворота «Гамбурга» стал 125-м для голландца в составе «Баварии».

По этому показателю Роббен сравнялся с перуанским нападающим Клаудио Писарро, который по-прежнему играет в немецкой бундеслиге (за бременский «Вердер»).

Только один иностранный футболист забил больше мячей за «Баварию» (140). Это бразильский форвард Джоване Элбер, выигравший с командой Лигу чемпионов в 2001 году.

Напомним, Арьен Роббен играет за мюнхенский гранд с 2009 года. Он пять раз становился чемпионом Германии, а в 2013 году стал победителем ЛЧ. В прошлом месяце Роббен продлил контракт с «красными» до лета 2018 года. 

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