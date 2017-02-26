Алексей Емелин: «Монреаль» только адаптируется к требованиям нового тренера Жюльена

Защитник «Монреаля» и сборной России Алексей Емелин рассказал об изменениях в игре команды после смены главного тренера.

- Изменения с приходом нового главного тренера идут постепенно. Каждую игру мы тренируем какие-то новые моменты, потому что сразу очень тяжело поменять всю систему игры, которая у нас была раньше. Каждый раз что-то добавляется, пробуем другие варианты. Мы пытаемся выполнять новые задачи, которые перед нами ставит новый главный тренер. Русским ребятам, конечно, хорошо, что нас здесь столько много сейчас. Мы постоянно друг с другом общаемся на льду, в раздевалке. Естественно, молодым ребятам это очень сильно помогает.

После смены тренера некоторые вещи меняются, поэтому команда не может сразу приспособиться к новым условиям. Все-таки с Террьеном мы немало поработали вместе и привыкли к его требованиям. Сейчас мы перестраиваемся и адаптируемся к новой системе. Плюс ко всему, у нас сейчас наступил физический спад.

У нас было хорошее начало сезона, да и в принципе до начала февраля «Монреаль» играл неплохо. В феврале начался этот самый физический спад, поэтому стали много проигрывать, - цитирует Емелина официальный сайт НХЛ.

Напомним, Мишеля Террьена на посту главного тренера «Канадиенс» сменил Клод Жюльен, ранее приводивший «Бостон» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли. При этом и сам Жюльен был уволен из «Брюинз» по ходу текущего сезона.

«Монреаль» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.