Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал4 : 3Авангард
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Футбол  Атлетико- : -Барселона
Хоккей  Куньлунь1 : 0Металлург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Сарпсборг 08
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Емелин: «Монреаль» только адаптируется к требованиям нового тренера Жюльена

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Монреаля» и сборной России Алексей Емелин рассказал об изменениях в игре команды после смены главного тренера.

- Изменения с приходом нового главного тренера идут постепенно. Каждую игру мы тренируем какие-то новые моменты, потому что сразу очень тяжело поменять всю систему игры, которая у нас была раньше. Каждый раз что-то добавляется, пробуем другие варианты. Мы пытаемся выполнять новые задачи, которые перед нами ставит новый главный тренер. Русским ребятам, конечно, хорошо, что нас здесь столько много сейчас. Мы постоянно друг с другом общаемся на льду, в раздевалке. Естественно, молодым ребятам это очень сильно помогает.

После смены тренера некоторые вещи меняются, поэтому команда не может сразу приспособиться к новым условиям. Все-таки с Террьеном мы немало поработали вместе и привыкли к его требованиям. Сейчас мы перестраиваемся и адаптируемся к новой системе. Плюс ко всему, у нас сейчас наступил физический спад.

У нас было хорошее начало сезона, да и в принципе до начала февраля «Монреаль» играл неплохо. В феврале начался этот самый физический спад, поэтому стали много проигрывать, - цитирует Емелина официальный сайт НХЛ.

Напомним, Мишеля Террьена на посту главного тренера «Канадиенс» сменил Клод Жюльен, ранее приводивший «Бостон» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли. При этом и сам Жюльен был уволен из «Брюинз» по ходу текущего сезона.

«Монреаль» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Матч

Торонто - Монреаль - 2:3 О.Т. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Мэттьюз (ван Римсдайк, Гардинер), 10:54 (1:0). Пачиоретти (Шоу, Гальченюк), 27:29 (1:1). Гальченюк (Нестеров, Больё), 36:21 (1:2). Мэттьюз (Нюландер, Хаймэн), 41:19 (2:2). Шоу (Марков, Плеканец), 61:06 (2:3).

Место и дата

26 февраля 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Брызгалов выступит в роли телевизионного эксперта во время дедлайна НХЛРоссийский вратарь Илья Брызгалов будет анализировать обмены игроков НХЛ во время дедлайна, который намечен на 1 марта.НХЛ. «Даллас» сыграет с «Бостоном», «Рейнджерс» – «Коламбус» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Вратарь «Лос-Анджелеса» Куик – первая звезда дня в НХЛГолкипер «Лос- Анджелеса» Джонатан Куик признан первой звездой игрового дня в НХЛ.Квик, Мэттьюз и Корписало – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.В Америке не понимают, что случилось с Овечкиным. Это какая-то аномалия! (видео)В Америке не понимают, что случилось с Овечкиным. Это какая-то аномалия! (видео)Удивительное – рядом. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводил 900-й матч в НХЛ, но абсолютно исчез на площадке.«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» на улице, Федун приехал на сбор «Спартака», «Лестер» ведет переговоры с Хиддинком«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Барри Троц: Не удивлюсь, если в следующих пяти матчах Овечкин забьет десять головГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал игру форварда Александра Овечкина, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5) не нанес ни одного броска в створ ворот.НХЛ. «Коламбус» разгромил «Айлендерс», «Монреаль» обыграл «Торонто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Овечкин провел 900-й матч в НХЛМатч с «Нэшвиллом» (2:5) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 900-м в регулярных чемпионатах НХЛ.«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче под открытым небом«Питтсбург» победил «Филадельфию» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который проходил на стадионе Heinz Field в рамках «Стадионной серии».«Монреаль» победил «Торонто», Мэтьюз сделал дубль«Монреаль» выиграл у «Торонто» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Уэйн Гретцки: Мне очень нравится в Овечкине то, что он хочет стать чемпиономЛучший бомбардир НХЛ всех времен Уэйн Гретцки высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси»«Рейнджерс» одержали победу над «Нью-Джерси» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Кузнецов забил 15-й голЛидер регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» потерпел поражение от «Нэшвилла» (2:5).«Коламбус» разгромил «Айлендерс»«Коламбус» одержал крупную победу над «Айлендерс» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм» в первом матче после возвращения Куика«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Анахаймом» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Торонто» готовится к дню святого ПатрикаИспользованием ретро-формы сегодня никого не удивишь. Те, кто ни разу не играл в ретро-форме, сегодня кажутся уже не соответствующими главенствующим трендам. «Торонто Мэйпл Лифс» решило провести матч с «Чикаго Блэкхоукс», который состоится 18 марта, в специальной ретро-форме зелёного цвета.День в истории. 36 лет назад состоялась самая грубая игра в истории НХЛ (видео)День в истории. 36 лет назад состоялась самая грубая игра в истории НХЛ (видео)25 февраля 1981 года состоялся самый грубый матч в истории Национальной хоккейной лиги.Лэк, Брэуэр и Бенн – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.СКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяСКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяВратарь «Витязя» Харри Сятери неудачно сыграл первые матчи против СКА, но от этого только больше шансов, что он создаст армейцам проблемы.
Главные новости
Киберспорт
Представитель ЦСКА стал победителем турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу»
Хоккей
Брызгалов выступит в роли телевизионного эксперта во время дедлайна НХЛ
Хоккей
«Адмирал» сократил счет в серии с «Авангардом»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложит за Доннарумму 40 миллионов фунтов
Хоккей
Алексей Емелин: «Монреаль» только адаптируется к требованиям нового тренера Жюльена
Футбол
Роббен догнал Клаудио Писарро в списке лучших бомбардиров «Баварии» и вышел на 7-е место
Хоккей
Сергей Светлов: Предлагаю разводить матчи плей-офф в конференциях по разным дням
Легкая атлетика
Информатор WADA Юлия Степанова не отобралась на зимний чемпионат Европы
Футбол
Олег Романцев: Смотреть на «Спартак» Карреры не всегда интересно
Футбол
Пол Скоулз: Надеюсь, когда-нибудь Гвардиола возглавит сборную Англии и привьет нам свой стиль
все новости
Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
Клод Жюльен
Клод Жюльенвсе новости
Алексей Емелин
Алексей Емелинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости