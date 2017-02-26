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«Манчестер Юнайтед» предложит за Доннарумму 40 миллионов фунтов

Источник:  MirrorКомментарии

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма будет одной из приоритеных трансферных целей «Манчестер Юнайтед» будущим летом, сообщает Mirror.

По данным издания, за 18-летнего вратаря английский клуб готов заплатить 40 миллионов фунтов.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью видит в талантливом итальянце замену Давиду де Хеа, который, вероятно, перейдет в «Реал».

В этом сезоне Доннарумма провел в серии А все 25 матчей и пропустил 29 мячей.

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