Женская сборная России выиграла командный лыжный спринт на Военных играх

Российская женская сборная одержала победу в командном лыжном спринте на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи. В состав победного дуэта вошли две Натальи – Коростелева и Ильина.

– Борьба была на удивление корректная. Один раз меня даже вперед подтолкнула то ли итальянка, то ли швейцарка – я даже удивилась. Спасибо ей за небольшую помощь, – сказала довольная Ильина после финиша.

Второй финишировала сборная Швейцарии с отставанием в 11 с небольшим секунд. Третьими финишировали итальянки, отставшие почти на 22 секунды. Вторая сборная России приехала на финиш пятой.