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Представитель ЦСКА стал победителем турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей «Timon» Гурьев. Источник: vk.com/rfpl_cyber
Андрей «Timon» Гурьев. Источник: vk.com/rfpl_cyber

Киберспортсмен ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев одержал победу в финале турнира «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу».

Соперником армейца в главном противостоянии турнира был Роберт «Ufenok77» Фахрутдинов, представляющий ФК «Уфа». Оба финальных поединка закончились с одинаковым счетом 3:2. Таким образом, Timon одержал победу со счетом 2:0 и подтвердил звание одного из лучших киберфутболистов России.

Подробно обо всех участниках кубка читайте здесь.

В полуфинальных встречах Антон Гурьев в непростом матче одолел Антона «Klenoff» Кленова из «Локомотива» - 2:1, а Роберт Фахрутдинов победил киберфутболиста «Оренбурга» Кирилла «Aruhito» Ординарцева со счетом 2:0.

Отметим, что «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходил с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире принимали участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги.

Полная статистика турнира

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