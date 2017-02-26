Мужская сборная России выиграла командный лыжный спринт на Военных играх

Российская мужская сборная завоевала золотые медали в командном лыжном спринте на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи. В состав победного дуэта вошли Артем Мальцев и Николай Морилов.

– Сезон, конечно, еще не закончен, но отметить можно. Не в широком смысле слова, конечно, но это огромная радость. Вчера болели за Устюгова, все ладошки себе отбили, а сегодня – сами победили, – радуется Мальцев.

Победителя определил фото-финиш. Второй стала сборная Франции. Третье место досталось сборной Финляндии.

Интересно, что буквально за двадцать минут до финиша мужской командной гонки завершилась женская, в которой победу одержали Наталья Ильина и Наталья Коростелева, которая приходится Николаю Морилову родной сестрой. Что-то похожее это семейство провернуло в Ванкувере, где с гандикапом в полчаса брат и сестра завоевали две бронзовые награды.