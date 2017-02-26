Сергей Кирьяков: Радует, что игроки «Арсенала» стали требовательны друг к другу

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги заключительного сбора команды.

«Радует, что игроки стали требовательны друг к другу, не только мы требуем со скамейки. Очень важно, что существует такая атмосфера в команде, когда рабочие моменты решаются в процессе игры, есть рабочий подсказ. Это говорит о том, что мы на правильном пути», – заявил Кирьяков в интервью клубной пресс-службе «Арсенала».

Напомним, что в заключительном матче на турецких сборах туляки победили со счетом 2:1 тбилисское «Динамо».

Первый матч весенней части чемпионата России «Арсенал» проведет 4 марта на поле «Оренбурга».