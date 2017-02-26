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Кормье и Веласкес помогут Харитонову подготовиться к бою с Гормли

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов будет готовиться к следующему поединку вместе с американскими тяжеловесами Дэниелом Кормье и Кейном Веласкесом, сообщил ТАСС руководитель команды «Витязь Fight» Эдуард Филбегер.

Накануне стало известно, что следующий поединок в рамках организации Bellator Харитонов проведет 31 марта в Чикаго против американца Чейза Гормли.

«Сейчас Сергей готовится в лагере Glory на Самуи (Таиланд), - сказал Филбегер. - За две недели до боя он планирует полететь в США. Там он будет готовиться в зале АКА в Сан-Хосе, где тренируются Веласкес и Кормье».

Напомним, 4 ноября американец Джейви Айяла нокаутировал Харитонова в первом раунде в дебютном поединке россиянина в Bellator. После этого организация вынесла рекомендацию Харитонову не проводить бои в течение 90 дней. Позднее Bellator запретила россиянину проводить поединок в Екатеринбурге 3 декабря.

Всего на счету российского бойца 23 победы и шесть поражений в ММА, в активе Гормли - 14 побед и пять поражений.

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