«Челси» отказался продать Диего Косту в китайский клуб за 107 млн евро

«Челси» отказался продать нападающего сборной Испании Диего Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в зимнее трансферное окно.

Китайский клуб в январе предлагал за игрока 107 миллионов евро, но «Челси» ответил отказом, сообщает интернет-издание SFR Sport 1.



Отметим, что цвета «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже защищает бывший полузащитник «Зенита» бельгиец Аксель Витсель.



Сообщается также, что китайский клуб может вернуться к вопросу о приобретении 28-летнего нападающего будущим летом. Ранее Диего Коста играл за мадридский «Атлетико».



