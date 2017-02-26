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«Челси» отказался продать Диего Косту в китайский клуб за 107 млн евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Челси» отказался продать нападающего сборной Испании Диего Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в зимнее трансферное окно.

Китайский клуб в январе предлагал за игрока 107 миллионов евро, но «Челси» ответил отказом, сообщает интернет-издание SFR Sport 1.

Отметим, что цвета «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже защищает бывший полузащитник «Зенита» бельгиец Аксель Витсель.

Сообщается также, что китайский клуб может вернуться к вопросу о приобретении 28-летнего нападающего будущим летом. Ранее Диего Коста играл за мадридский «Атлетико».


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