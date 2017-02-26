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Путин поблагодарил российских спортсменов за успешное выступление на Универсиаде

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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность российским спортсменам за успешное выступление на Всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате. Распоряжение опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.

Среди тех, кому глава государства объявил благодарность, российские хоккеисты, завоевашие золото, лыжники Дмитрий Ростовцев и Валерий Гонтарь, лыжницы Мария Давыденкова и Лилия Васильева, конькобежка Александра Качуркина.

Напомним, в Алма-Ате российская команда обновила свой рекорд 2015 года по числу завоеванных медалей (56) на зимних Универсиадах. Всего на счету российских спортсменов 71 награда - 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. 

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