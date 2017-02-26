Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов может продолжить карьеру в Fight Nights, сообщил ТАСС генеральный продюсер российской организации Камил Гаджиев.

Ранее стало известно, что Багаутинов не стал продлевать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Мы знаем, что контракт Али с UFC не был продлен, - сказал Гаджиев. - Но тут много факторов - помимо желания самого Али есть еще возможный уровень оппонирования ему. Конечно, у нас есть интересные соперники для Багаутинова, исключая брата, конечно. В настоящий момент мы ведем такую работу (переговоры с Багаутиновым)».

Напомним, российский боец провалил допинг-тест после титульного боя с американцем Деметриусом Джонсоном, который состоялся 14 июня, и был дисквалифицирован на год. В организме Багаутинова был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Багаутинов подписал контракт на выступление в UFC в 2013 году. Поражение в бою с Джонсоном стало первым для него в UFC. Всего на счету россиянина, являющегося двукратным чемпионом мира по боевому самбо, 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел четыре поражения.