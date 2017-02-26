50-летний нападающий Миура сыграл официальный матч в день своего юбилея

Нападающий «Иокогамы» Кацуйоси Миура вышел на поле в стартовом составе на матч второго дивизиона против «Мацумото».

Миура отыграл 65 минут, после чего был заменен под овации зрителей.

Форвард завершил карьеру в сборной Японии 17 лет назад. В 1992 году он стал обладателем Кубка Азии.

Нападающий долгое время играл в Бразилии, а также защищал цвета итальянского «Дженоа» и загребской «Кроации».

Отметим, что Кадзуйоси забил 55 мячей в 89 проведенных матчах за национальную сборную.