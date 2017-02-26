Рене Фазель: На следующей неделе ИИХФ обсудит участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018

Президент ИИХФ Рене Фазель по-прежнему надеется на то, что игроки НХЛ примут участие в предстоящей зимней Олимпиаде.

- Пока что ситуация с участием энхаэловцев в Олимпиаде вперед не продвинулась, но на следующей неделе мы встретимся для обсуждения этого вопроса. Будем надеяться, что ситуация разрешится, - заявил Фазель.

Национальная хоккейная лига не заинтересована в продвижении своего бренда в Южной Корее, поэтому переговоры между НХЛ, МОК и ИИХФ продвигаются тяжелее, чем когда бы то ни было. Открытым остается и вопрос о покрытии страховок хоккеистов.

Напомним, игроки НХЛ участвуют в Олимпиадах с 1998 года. За это время Игры трижды выигрывали канадцы (2002, 2010, 2014), и по разу - чехи (1998) и шведы (2006).

