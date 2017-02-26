Трегубов завоевал бронзу чемпионата мира, Третьяков занял 4-е место

Российский скелетонист Никита Трегубов занял третье место на чемпионате мира, который проходит в Германии.

По итогам четырех попыток Трегубов показал результат 3 минуты 24,02 секунды.

Победителем турнира стал представитель Латвии Мартинс Дукурс с результатом 3 минуты 23,48 секунды. Для него это уже пятое золото мировых первенств в карьере.



Серебро завоевал немец Аксель Юнг (отставание - 0,37 секунды). Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков стал четвертым, отстав от победителя на 0,73 секунды.

Напомним, изначально чемпионат мира-2017 должен был пройти на трассе в Сочи. Турнир был перенесен после презентации второй части доклада Ричарда Макларена.

Кенигзее, Германия

Чемпионат мира

Мужчины

Итоговое положение

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 3.23,48

2. Аксель Юнг (Германия) – 3.23,85

3. Никита Трегубов (Россия) – 3.24,02

4. Александр Третьяков (Россия) – 3.24,21

...14. Павел Куликов (Россия) – 3.27,81

...26. Егор Веселов (Россия) – 2.38,03