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Трегубов завоевал бронзу чемпионата мира, Третьяков занял 4-е место

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский скелетонист Никита Трегубов занял третье место на чемпионате мира, который проходит в Германии.

По итогам четырех попыток Трегубов показал результат 3 минуты 24,02 секунды.

Победителем турнира стал представитель Латвии Мартинс Дукурс с результатом 3 минуты 23,48 секунды. Для него это уже пятое золото мировых первенств в карьере.

Серебро завоевал немец Аксель Юнг (отставание - 0,37 секунды). Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков стал четвертым, отстав от победителя на 0,73 секунды.

Напомним, изначально чемпионат мира-2017 должен был пройти на трассе в Сочи. Турнир был перенесен после презентации второй части доклада Ричарда Макларена. 

Кенигзее, Германия
Чемпионат мира
Мужчины
Итоговое положение 

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 3.23,48
2. Аксель Юнг (Германия) – 3.23,85
3. Никита Трегубов (Россия) – 3.24,02
4. Александр Третьяков (Россия) – 3.24,21
...14. Павел Куликов (Россия) – 3.27,81
...26. Егор Веселов (Россия) – 2.38,03

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