Устюгов и Крюков вышли в финал командного спринта на чемпионате мира

Мужская сборная России, которую представляют Сергей Устюгов и Никита Крюков, заняла второе место во втором забеге полуфинала командного спринта классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.

Таким образом, россияне вышли в финал соревнований, который пройдет сегодня.

Их соперниками будут команды Норвегии, Финляндии, Швеции, Италии, Канады, Германии, США, Швейцарии и Польши.