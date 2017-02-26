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Устюгов и Крюков вышли в финал командного спринта на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России, которую представляют Сергей Устюгов и Никита Крюков, заняла второе место во втором забеге полуфинала командного спринта классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.

Таким образом, россияне вышли в финал соревнований, который пройдет сегодня.

Их соперниками будут команды Норвегии, Финляндии, Швеции, Италии, Канады, Германии, США, Швейцарии и Польши.

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