«Магнитка» одержала волевую победу в третьем матче серии с «Кульлунем»

«Куньлунь» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:3) в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.

Счет в конце первого периода открыли хозяева льда – отличился Линус Виделль.

Во второй двадцатиминутке Евгений Бюрюков сравнял счет, а затем Сергей Мозякин вывел свою команду вперед. Таким образом, капитан уральского клуба установил уникальное достижение, набрав тысячное очко в чемпионатах страны.

В конце встречи Данис Зарипов с передачи Мозякина увеличил преимущество «сталеваров» в счете, но Олег Яшин вновь сократил его до минимума. На большее дебютанта КХЛ не хватило.

«Металлург» повел в серии со счетом 3-0.

Четвертый матч пройдет в Пекине во вторник.