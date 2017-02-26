«Магнитка» одержала волевую победу в третьем матче серии с «Кульлунем»
«Куньлунь» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:3) в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.
Счет в конце первого периода открыли хозяева льда – отличился Линус Виделль.
Во второй двадцатиминутке Евгений Бюрюков сравнял счет, а затем Сергей Мозякин вывел свою команду вперед. Таким образом, капитан уральского клуба установил уникальное достижение, набрав тысячное очко в чемпионатах страны.
В конце встречи Данис Зарипов с передачи Мозякина увеличил преимущество «сталеваров» в счете, но Олег Яшин вновь сократил его до минимума. На большее дебютанта КХЛ не хватило.
«Металлург» повел в серии со счетом 3-0.
Четвертый матч пройдет в Пекине во вторник.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы:
Виделль (Мянтюля, Тайми), 17:56 (1:0). Платонов (Бирюков, Антипин), 34:12 (1:1). Мозякин (Зарипов, Коварж), 38:09 (1:2). Зарипов (Мозякин, Ли), 54:24 (1:3). Яшин (Мянтюля, Перескоков), 55:12 (2:3).
Место и дата
26 февраля 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция