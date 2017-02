Яя Туре: Примеры Ибрагимовича и Гиггза мотивируют меня продолжать карьеру

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о своих дальнейших планах в большом футболе.

- Раньше, когда тебе исполнялось 33 года, можно было считать, что дело уже сделано. Но при нынешнем уровне развития науки карьера футболиста может длиться дольше. Примеры Райана Гиггза и Златана Ибрагимовича красноречиво об этом свидетельствуют.

Конкуренция между игроками в клубе очень важна. Особенно жесткой она была в «Барселоне». Но мы тогда выиграли 6 трофеев за один год.

Я пока не думаю о следующем сезоне. Меня интересуют только нынешние партнеры по команде и ситуация здесь и сейчас, - рассказал Туре.

