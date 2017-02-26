Андрей «Timon» Гурьев: Победа была сложная, таких соперников нелегко пройти

Киберфутболист ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев в интервью порталу «Чемпионат» прокомментировал свою победу на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».



«Победа была сложная, таких соперников нелегко пройти. У меня был, наверное, самый тяжёлый путь: «Спартак», «Локомотив» и «Уфа». Финал с Робертом для меня был принципиальным матчем, потому что долго я не мог обыграть его именно на LAN-турнире. У нас большая история встреч, где (в очных играх. — Прим. «Чемпионата») он сильнее. Но я рад, что проанализировал ошибки и добился победы сегодня. Рад, что получил кубок, тем более первый. Я говорил, что хочу стать первым победителем кубка РФПЛ, и я им стал», — сказал Гурьев.



«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходил с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире принимали участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги.