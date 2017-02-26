Белорукова и Матвеева завоевали серебро чемпионата мира в командном спринте

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти завоевали серебряные медали.

В полуфинале командного спринта россиянки заняли только четвертое место, но им удалось квалифицироваться в решающий забег по времени.

А в финале они уступили только норвежкам - Хайди Венг и Майкен Касперсен Фалла.

Напомним, в мужской части соревнований за Россию в финале выступят Сергей Устюгов и Никита Крюков.

Лахти, Финляндия

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Женщины

Командный спринт

Классический стиль

1. Хайди Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 20.20,5

2. Юлия Белорукова – Наталья Матвеева (Россия) – отставание 5,6

3. Сэди Бьорнсен – Джессика Диггинс (США) – 18,4

4. Ида Ингемарсдоттер – Стина Нильссон (Швеция) – 18,6

5. Айно Кайса Сааринен – Кертту Нисканен (Финляндия) – 23,0

6. Штефани Болер – Николь Фессель (Германия) – 29,5