Белорукова и Матвеева завоевали серебро чемпионата мира в командном спринте
Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти завоевали серебряные медали.
В полуфинале командного спринта россиянки заняли только четвертое место, но им удалось квалифицироваться в решающий забег по времени.
А в финале они уступили только норвежкам - Хайди Венг и Майкен Касперсен Фалла.
Напомним, в мужской части соревнований за Россию в финале выступят Сергей Устюгов и Никита Крюков.
Лахти, Финляндия
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Женщины
Командный спринт
Классический стиль
1. Хайди Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 20.20,5
2. Юлия Белорукова – Наталья Матвеева (Россия) – отставание 5,6
3. Сэди Бьорнсен – Джессика Диггинс (США) – 18,4
4. Ида Ингемарсдоттер – Стина Нильссон (Швеция) – 18,6
5. Айно Кайса Сааринен – Кертту Нисканен (Финляндия) – 23,0
6. Штефани Болер – Николь Фессель (Германия) – 29,5