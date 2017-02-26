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Белорукова и Матвеева завоевали серебро чемпионата мира в командном спринте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти завоевали серебряные медали.

В полуфинале командного спринта россиянки заняли только четвертое место, но им удалось квалифицироваться в решающий забег по времени.

А в финале они уступили только норвежкам - Хайди Венг и Майкен Касперсен Фалла.

Напомним, в мужской части соревнований за Россию в финале выступят Сергей Устюгов и Никита Крюков. 

Лахти, Финляндия
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Женщины
Командный спринт
Классический стиль

1. Хайди Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 20.20,5
2. Юлия Белорукова – Наталья Матвеева (Россия) – отставание 5,6
3. Сэди Бьорнсен – Джессика Диггинс (США) – 18,4
4. Ида Ингемарсдоттер – Стина Нильссон (Швеция) – 18,6
5. Айно Кайса Сааринен – Кертту Нисканен (Финляндия) – 23,0
6. Штефани Болер – Николь Фессель (Германия) – 29,5

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