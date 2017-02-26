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Россияне взяли «золото» и «бронзу» в мужском спринте по ориентированию на лыжах

Источник:  III зимние Всемирные военные игрыКомментарии

Сегодня в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» прошел спринт по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи. Вчера спортсмены состязались на средней дистанции, а сегодня им был предложен спринт.

В короткой гонке среди мужчин, точно также, как и вчера, первым пришел Эдуард Хренников с временем 17 минут 15 секунд, ставший тем самым шестикратным победителем Всемирных военных игр. Вторым пришел болгарский спортсмен Станимир Беломажев, финишировав за 17 минут 57 секунд. Третьим стал рядовой Владимир Игнатов, закончивший забег за 19 минут 29 секунд.

«Самое главное – концентрация внимания. Важно следить за развилками от начала до конца. Нельзя расслабляться, нельзя просто бежать. На карте нанесена вся сеть лыжней, поэтому важно успеть их проанализировать, это и помогает побеждать», – говорит майор Эдуард Хренников, победитель гонки.

«Мне очень нравятся соревнования, приятно быть в этом комплексе. Я люблю трассы, на которых можно ехать с большой скоростью. Вчера я показал свой результат на 100% и взял «серебро», но сегодня выложился, наверное, на 90%. Соревнования были тяжелыми. Но отношения между командами очень хорошие, как на Олимпийских играх», – сказал болгарский спортсмен Станимир Беломажев.

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